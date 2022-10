Manifestanti e oppositori politici in marcia nella capitale per chiederne le dimissioni

(LaPresse) – La folla è scesa in piazza nella capitale tunisina in due manifestazioni separate per protestare contro la leadership del presidente Kais Saied. Migliaia di sostenitori del Fronte di Salvezza, composto da partiti avversi al presidente, hanno marciato su Bourguiba Avenue, l’arteria principale della capitale, chiedendo le dimissioni di Saied.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata