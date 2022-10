Al primo turno Bolsonaro ha ottenuto il 43% rispetto al 48% di Lula

(LaPresse) – Sabato di campagna elettorale per Jair Bolsonaro in vista del ballottaggio delle presidenziali in Brasile del 30 ottobre. Il presidente uscente ha tenuto comizi nel nordest del paese, dove nei sondaggi risulta in svantaggio rispetto al suo sfidante di sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva. Bolsonaro ha tenuto comizi a Teresina, Fortaleza e Sao Luis. Al primo turno Bolsonaro ha ottenuto il 43% rispetto al 48% di Lula.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata