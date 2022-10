Le parole del leader di Kiev durante il suo discorso al Paese: "Non hanno alcuna possibilità"

“La Russia è già in un’atmosfera di sconfitta, in un’atmosfera di disperazione per se stesso. Sì, hanno ancora persone che attaccano. Hanno armi, missili e “Shahed” che usano contro l’Ucraina. Hanno ancora l’opportunità di terrorizzare le nostre città e tutti gli europei, di ricattare il mondo. Ma non hanno alcuna possibilità. Perché l’Ucraina va avanti”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso al Paese.

