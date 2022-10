Sirenae anti-raid nella notte a Kiev, cittadini nei rifugi

Attacco missilistico russo nella notte su Nikopol. Lo rende noto il governatore della regione di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko. Lo riporta il Kiev Independent. Tre i feriti. Fra loro anche una bambina di 6 anni.

Un ordigno è esploso all’ingresso principale del mercato centrale di Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia. Lo riporta Ria Novosti. L’esplosione è avvenuta poco prima dell’apertura del mercato. Non ci sarebbero feriti.

Non si fermano gli attacchi in tutto il paese, nella notte sirena anti-raid hanno risuonato anche nella capitale Kiev, costringendo i cittadini a nascondersi nei rifugi. Intanto continua l’avanzata delle forze ucraine, che secondo il governatore ucraino della regione di Mykolaiv, Vitaly Kim, arriveranno a Kherson, attualmente occupata da russi, “verso la fine dell’anno”. Lo ha detto in un’interivsta al Sole 24 Ore . “Da queste parti l’inverno è un ostacolo – aggiunge – un problema maggiore per chi attacca che per chi si difende. Nei nostri piani intendiamo fare molto in queste settimane per raggiungere i nostri obiettivi. Prima che arrivi l’inverno”.

Le forze armate ucraine hanno riconquistato cinque città nella regione di Kherson, una delle quattro recentemente annesse dalla Russia. Si tratta dei villaggi di Novovasylivka, Novohryhorivka, Nova Kamianka, Tryfonivka e Chervone, nel distretto di Beryslav. Lo ha reso noto il portavoce del comando meridionale di Kiev, Vladislav Nazarov.

