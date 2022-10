La presidente della Commissione europea in visita in Estonia

(LaPresse) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato l’importanza delle sanzioni sull’esportazione di semiconduttori in Russia. Parlando da Tallinn, in Estonia, von der Leyen ha affermato che l’Ue ha “vietato tutte le esportazioni di semiconduttori”, che secondo lei hanno causato un impatto “tangibile” sulla difesa russa. “L’esercito russo, ad esempio, ormai cannibalizza frigoriferi e lavatrici per eliminare i semiconduttori, cercando di ottenere i semiconduttori per il loro hardware militare. Quindi i semiconduttori sono cruciali”, ha detto von der Leyen.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata