Il leader nordcoreano ha espresso soddisfazione per le "relazioni bilaterali di amicizia e cooperazione" tra i due Paesi

Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha inviato un messaggio di auguri di buon compleanno al presidente russo Vladimir Putin che compie oggi 70 anni, come riporta Kcna. Kim si è congratulato con Putin per aver raggiunto “l’obiettivo strategico di costruire una grande Russia” che difende “in modo affidabile la dignità dello stato e i suoi interessi fondamentali dalle sfide e dalle minacce degli Stati Uniti e delle sue forze vassalli”. Kim ha espresso poi soddisfazione per le “relazioni bilaterali di amicizia e cooperazione” tra i due Paesi.

