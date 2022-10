Il presidente degli Stati Uniti: "Ci vorranno anni per ricostruire tutto"

“Ci vorranno anni per una ripresa e una ricostruzione completa”. Lo ha sottolineato il presidente Joe Biden, parlando a Fort Myers, in Florida, dove insieme alla first lady Jill ha visitato le zone colpite dall’uragano Ian. Il compito delle autorità, ha detto Biden, è ora fare in modo che i cittadini della Florida “abbiano tutto ciò che serve” per riprendersi. Biden, che ha incontrato il governatore repubblicano Ron DeSantis, che lo ha ringraziato della visita, ha inoltre sottolineato la “straordinaria collaborazione” che c’è stata tra le autorità federali e quelle locali per contenere il numero delle vittime e i danno causati dall’uragano.

