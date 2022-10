L’incoronazione di Re Carlo III avrà luogo il prossimo giugno. L’annuncio ufficiale non c’è ancora, ma secondo ‘Bloomberg’ la cerimonia, che celebra formalmente l’ascesa al trono del nuovo sovrano, si terrà probabilmente il 3 giugno 2023. Buckingham Palace non ha commentato. All’evento che si terrà nell’Abbazia di Westminster, la prima incoronazione che la nazione abbia visto in 70 anni dopo la morte della regina Elisabetta II, dovrebbero prendere parte leader da tutto il mondo.

