L'ex presidente, leader del Partito dei Lavoratori, avanti col 48% dei voti

Con il 99,9% dei voti conteggiati alle elezioni presidenziali di domenica in Brasile, l’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha avuto il 48,4% dei consensi e il presidente in carica Jair Bolsonaro il 43,2%. L’autorità elettorale brasiliana ha affermato che il risultato ha reso necessario con certezza matematica la votazione al secondo turno tra i due candidati. Il ballottaggio si terrà il 30 ottobre. In competizione anche altri nove candidati.Il risultato è stata una sorpresa, poiché i sondaggi pre-elettorali avevano dato a da Silva un vantaggio imponente. L’ultimo sondaggio Datafolha pubblicato sabato aveva rilevato un vantaggio dal 50 al 36% per Lula.

Lula: “Vinceremo queste elezioni, è solo un rinvio”

“Vinceremo queste elezioni, il successo è solo rinviato. Questo per noi è semplicemente un tempo supplementare”. Così l’ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, grande favorito ai sondaggi, che non è riuscito a confermare i pronostici di vittoria della vigilia, che lo davano vincitore alle elezioni presidenziali già al primo turno con oltre il 50% dei consensi.

Bolsonaro: “Desiderio cambiamento può portare al peggio”

“Capisco il desiderio di cambiamento nel paese ma alcuni cambiamenti possono anche portare al peggio”. Così il presidente brasiliano uscente, Jair Bolsonaro, al termine del primo turno delle elezioni presidenziali brasiliane. “Abbiamo sconfitto le menzogne dei sondaggi”, ha poi aggiunto. Il presidente, che ha più volte messo in dubbio l’affidabilità delle macchine elettroniche del Paese, non ha contestato i risultati di domenica sera, pur affermando di essere in attesa di maggiori informazioni dal ministero della Difesa. “C’è sempre la possibilità che qualcosa di anomalo accada in un sistema completamente computerizzato”, ha detto.

Ex calciatore Romario rieletto senatore con partito Bolsonaro

L’ex calciatore Romário, campione del Mondo con il Brasile nel 1994, è stato nuovamente eletto senatore con il Partito Liberale del presidente uscente Jair Bolsonaro. Ha ricevuto il 29,1% dei voti e rappresenterà lo stato di Rio de Janeiro.

