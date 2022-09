Almeno 2,5 milioni di persone hanno ricevuto l'ordine di evacuare

L’uragano Ian è passato alla categoria 4 mentre si avvicina alla costa ovest della Florida. Il Centro nazionale Usa per gli uragani, con sede a Miami, riferisce che alle 5 di mattina locali di mercoledì Ian ha venti che spirano a 220 chilometri orari e il centro dell’uragano si trova 125 chilometri a ovest-sudovest di Naples, in Florida. Ian si muove in direzione nord a una velocità di 17 chilometri orari. L’uragano, che a Cuba ha lasciato al buio oltre 1 milione di persone, ha fatto scattare allerta per possibili mareggiate anomale lungo la costa densamente popolata del Golfo del Messico, da Bonita Beach alla regione di Tampa Bay.

L’uragano Ian si sta abbattendo sulla Florida e molti residenti hanno ascoltato l’ordine di evacuazione. Il National Hurricane Center degli Stati Uniti afferma che Ian potrebbe diventare un pericoloso uragano di categoria 4 prima di abbatersi nel sud-ovest della Florida. Almeno 2,5 milioni di persone hanno ricevuto l’ordine di evacuare in previsione di forti mareggiate e piogge torrenziali. “Questo è il tipo di tempesta che mette in pericolo la vita”, ha avvertito il governatore della Florida Ron DeSantis. Il dipartimento elettrico della Florida ha avvisato tutti coloro che si trovano sul percorso dell’uragano Ian di prepararsi per giorni senza elettricità. Per precauzione, centinaia di residenti sono stati evacuati da diverse case di cura nell’area di Tampa, dove anche gli ospedali stanno spostando alcuni pazienti. Anche parti della Georgia e della Carolina del Sud potrebbero essere colpite dal passaggio dell’uragano.

La situazione a Cuba

Cuba è rimasta al buio dopo che l’uragano Ian ha messo fuori uso la rete elettrica e ha devastato alcune delle più importanti piantagioni di tabacco del paese quando ha colpito la punta occidentale dell’isola. Le autorità hanno lavorato durante la notte per ripristinare gradualmente il servizio agli 11 milioni di persone del Paese, secondo una dichiarazione dell’Unione elettrica di Cuba. Inizialmente circa 1 milione di persone nelle province occidentali di Cuba sono rimaste senza elettricità, ma in seguito l’intera rete è crollata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata