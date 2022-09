Anche Bulgaria e Polonia chiedono ai propri cittadini di partire "con urgenza"

“I cittadini Usa non dovrebbero recarsi in viaggio in Russia e coloro che risiedono o sono in viaggio in Russia dovrebbero lasciare la Russia immediatamente, mentre restano ancora limitate opzioni commerciali di viaggio”. È l’allerta di sicurezza diramata dall’ambasciata Usa in Russia.

Anche Bulgaria e Polonia hanno invitato i propri cittadini che si trovano in Russia a lasciare urgentemente il Paese. Il ministero degli Esteri bulgaro ha invitato i propri connazionali a non recarsi in viaggio in Russia e, se si trovano in Russia, a lasciare il Paese con ogni mezzo di trasporto disponibile; Sofia invita inoltre i bulgari che resteranno in Russia a essere vigili, evitare luoghi affollati e prestare costante attenzione a come si sviluppa la situazione. Anche il ministero degli Esteri della Polonia ha diffuso un avviso simile: secondo quanto riporta il Guardian, ha riferito che i voli con la Russia sono stati sospesi e ha incoraggiato i cittadini ancora nel Paese ad andare via. (Segue) EST NG01 cba/scp 281235 SET 22

“Il 21 settembre il governo russo ha avviato una mobilitazione dei suoi cittadini nelle forze armate a sostegno della sua invasione dell’Ucraina. La Russia potrebbe rifiutarsi di riconoscere la cittadinanza Usa a persone con doppia cittadinanza, negare loro l’accesso all’assistenza consolare Usa, impedire la loro partenza dalla Russia e arruolare persone con doppia cittadinanza per il servizio militare”, avverte l’ambasciata degli Stati Uniti in Russia. “Le opzioni di volo commerciali sono attualmente estremamente limitate e spesso non sono disponibili con breve preavviso. Restano aperte le rotte via terra in auto e bus. Se desiderate lasciare la Russia, dovreste prendere accordi indipendenti il prima possibile. L’ambasciata degli Stati Uniti ha gravi limitazioni alla sua capacità di assistere i cittadini statunitensi e le condizioni, comprese le opzioni di trasporto, potrebbero improvvisamente diventare ancora più limitate”, recita l’avvertimento.

Infine l’ambasciata Usa a Mosca ricorda ai connazionali “che il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione non sono garantiti in Russia” e chiede di “evitare tutte le proteste politiche o sociali e non fotografare il personale di sicurezza durante questi eventi”. “Le autorità russe hanno arrestato cittadini statunitensi che hanno partecipato a manifestazioni”, ricorda la sede diplomatica.

