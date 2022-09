Ultimo giorno di voto nelle zone ucraine sotto il controllo russo

“Naturalmente, oggi, in mezzo all’operazione militare speciale e ai referendum nel Donbass, salvare le persone in tutti i territori in cui si svolge il referendum è in cima ai pensieri e al centro dell’attenzione di tutta la nostra società e del nostro Paese. Questo è naturale perché è legato a eventi drammatici”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin.

