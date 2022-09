Onde alte cinque metri, forti piogge e venti fino a 225 chilometri orari

L’uragano Ian ha sferzato la punta occidentale di Cuba, causando l’evacuazione di almeno 50mila perone. La tempesta, che ha causato onde alte cinque metri e venti fino a 225 chilometri orari, si è abbattuta nella provincia cubana di Pinar del Río, dove i funzionari hanno allestito 55 rifugi, cercando anche di prendere provvedimenti per proteggere i raccolti nella principale regione in cui si coltiva il tabacco. Ian si sta spostando verso gli Stati Uniti e si sta intensificando. Potrebbe abbattersi sulle coste della Florida come uragano di categoria 4.

