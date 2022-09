Il presidente ucraino: "Dobbiamo continuare a mettergli pressione"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intevista alla Cbs, ha spiegato che le minacce nucleari da parte del presidente Vladimir Putin potrebbero dover essere prese sul serio. “Forse ieri si poteva parlare di bluff. Ma oggi potrebbe essere realtà. Non credo stia bluffando. Dobbiamo continuare a mettergli pressione e non permettergli il suo ricatto nucleare”, ha commentato Zelensky, aggiungendo che, a suo avviso, l’Europa non può pensare di avere stabilità fino a quanto Putin sarà al potere. “La mia opinione è che, no, non si può avere stabilità. Lo abbiamo visto durante tutti questi anni”.

