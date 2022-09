Si prevede che circa 300.000 le persone chiamate alla mobilitazione parziale per partecipare all'operazione militare speciale in Ucraina

(LaPresse) Il Ministero della Difesa russo ha condiviso sabato i video dei riservisti che si uniscono allo sforzo di mobilitazione annunciato dal Presidente Vladimir Putin all’inizio della settimana. Nel filmato si vedono uomini che arrivano in un ufficio di reclutamento a Vladivostok. Dopo aver sbrigato le pratiche burocratiche, hanno ricevuto le uniformi. Alcuni a Petropavlovsk-Kamchatskiy sono stati visti ricevere fucili. Si prevede che circa 300.000 riservisti saranno chiamati alla mobilitazione parziale per partecipare all’operazione militare speciale in Ucraina.

