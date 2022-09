Non ci sono stati feriti e le cause sono in corso di accertamento

(LaPresse) E’ finita in modo disastroso la presentazione di un futuristico modello di casa di lusso galleggiante sulla costa caraibica di Panama: l’avveniristica abitazione sistema su una colonna sopra l’acqua, è caduta su un molo adiacente. Lo sviluppatore Ocean Builders ha dichiarato in un comunicato che l’elegante casa bianca ha iniziato a “destabilizzarsi” alla fine dell’evento di lancio. Non ci sono stati feriti e le cause sono in corso di accertamento. La casa, che ricorda una navicella spaziale, si trova ben al di sopra dell’acqua e offre un’ampia vista da una fila di finestre.

