L'intervento all'assemblea generale dell'Onu

Sì alla soluzione dei due Stati per mettere fine al conflitto israelo-palestinese. Lo ha detto il premier israeliano Yair Lapid nel suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu, nel quale ha ribadito che lo Stato ebraico userà ogni mezzo per impedire che l’Iran acquisisca armi atomiche. “Un accordo con i palestinesi, basato su due stati per due popoli, è la cosa giusta per la sicurezza di Israele, per la nostra economia e il futuro dei nostri figli”, ha dettoo Lapid, aggiungendo però che un eventuale accordo ci sarà solamente se lo Stato palestinese sarà pacifico e non costituirà una minaccia per Israele. Quanto all’Iran, “l’unico modo” per impedirgli di acquisire armi nucleari è “mettere sul tavolo una credibile minaccia militare”, ha detto Lapid. “Abbiamo le capacità e non ci spaventa usarle”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata