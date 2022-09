Paura per i residenti, accalcati per le strade di Città del Messico

Un potente terremoto di magnitudo preliminare 6.8 ha colpito il Messico. L’epicentro, secondo l’Istituto geologico Usa (Usgs), si trova nello Stato occidentale di Michoacan, vicino alla costa del Pacifico, ma è stato avvertito anche nella capitale Città del Messico. Questa scossa giunge tre giorni dopo il sisma di magnitudo 7.6 che, sempre con epicentro nel Michoacan, ha colpito la zona occidentale e centrale del Paese uccidendo due persone.

Il governo del Michoacan al momento non ha riferito di danni. La sindaca di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha riferito su Twitter che al momento non si hanno notizie di danni nella capitale. I residenti si sono accalcati per le strade mentre risuonavano gli allarmi sismici.

Il terremoto si è verificato poco dopo l’1 di notte ora locale. L’epicentro è stato individuato precisamente 46 chilometri a sud-sudovest di Aguililla, in Michoacan, a una profondità di 24,1 chilometri. Il presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, ha riferito via Twitter che si è trattato di una scossa di assestamento dopo il sisma di lunedì e che è stata avvertita anche negli Stati di Colima, Jalisco e Guerrero, aggiungendo che non ci sono al momento notizie di danni.

Quello di lunedì è stato il terzo terremoto di grande entità a colpire il Paese il 19 settembre: prima nel 1985, poi nel 2017 e ora nel 2022. I terremoti del 19 settembre 2017 e 2022 sono avvenuti poco dopo l’esercitazione sismica annuale che viene condotta ogni 19 settembre per commemorare il devastante sisma del 1985, in cui rimasero uccise circa 9.500 persone.

Morta una donna nella capitale

A seguito del terremoto, una persona è morta a Città del Messico. Lo annuncia su Twitter la sindaca, Claudia Sheinbaum, precisando che la vittima è una donna, morta in un quartiere centrale dopo essere caduta dalle scale di casa sua. Il governo del Michoacan ha fatto sapere di danni a un edificio nella città di Uruapan e di alcune frane sull’autostrada che collega Michoacan e Guerrero alla costa.

