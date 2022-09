“Sono pienamente consapevole delle vostre aspettative e della vostra grande fame di cambiamento”. Così il premier Mario Draghi, nell’intervento pronunciato davanti ai giovani riuniti a New York per l’evento ‘Youth4Climate Powering Action‘, nell’ambito della 77esima Sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Contiamo sul vostro aiuto per aiutarci a raggiungere gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile e implementare l’Accordo di Parigi“, ha proseguito il presidente del Consiglio. “La vostra connessione con le vostre comunità, la vostra capacità di trovare soluzioni innovative, la vostra determinazione a costruire società più sostenibili sono oggi più necessarie che mai, ha detto ancora il premier, sottolineando di essere “estremamente fiero della leadership italiana in questa iniziativa”.

Il 30 settembre dello scorso anno il Ministero della Transizione Ecologica ha ospitato a Milano il primo evento interamente dedicato ai giovani, dal titolo: “Youth4Climate: Driving Ambition” e venne preso l’impegno di rendere lo “Youth4Climate” un appuntamento permanente, organizzato con cadenza annuale. L’evento ha offerto per la prima volta a 400 giovani, provenienti da tutto il mondo, l’opportunità di proporre idee, partecipare a dibattiti e intraprendere azioni su alcune delle questioni più urgenti relative alla crisi climatica. Il risultato finale dell’evento è stato la redazione del “Manifesto di Youth4 Climate” nel quale si propongono azioni per far fronte alla sfida del cambiamento climatico con il contributo di diversi attori governativi e non governativi.

La seconda edizione si svolge quest’anno a margine della 77ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è co-organizzata dal MITE e dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP). 150 giovani provenienti da tutto il mondo avranno l’opportunità di presentare idee e soluzioni sui quattro temi centrali del Manifesto (Youth Driving ambition, Sustainable recovery, Non-state actors’ engagement, Climate conscious society) a esponenti di alto livello che parteciperanno ai lavori dell’Ass emblea Generale dell’ONU. Il presidente del Consiglio Mario Draghi è stato accolto al Jay Suites, sede dell’evento newyorchese, dall’inviato speciale per il Clima Alessandro Modiano Jay Suites di New York. La giornata prevede lo svolgimento di 5 sessioni tematiche a cui parteciperanno i giovani delegati e gli ospiti invitati: Young People at the Heart of Climate Action; Intergenerational Fireside Chat on Youth4climate And Climate Justice; Deep Dive on Youth4climate Promising Practices; Financing & Partnerships Powering Youth4climate Actions; We Are Together.

Parlando con gli studenti del Liceo Classico Canova di Treviso, in visita a New York Draghi ha di fatto nuovamente escluso un suo possibile secondo mandato con una battuta: “Ora avrò tempo libero, verrò a trovarvi”. Dopo il suo intervento, Draghi si è intrattenuto con i ragazzi del liceo, accompagnati dalla preside Mariarita Ventura e dai professori Tonio Silvio Calò e Claudia Re.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata