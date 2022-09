Pechino ha criticato fortemente le dichiarazioni del presidente americano sulla posizione dell'isola

Il governo cinese ha criticato la dichiarazione del presidente americano Joe Biden secondo cui le forze americane difenderebbero Taiwan se Pechino tentasse di invadere l’isola. Pechino, tramite il portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, ha detto di “deplorare fortemente” le parole di Biden e di aver presentato “lamentele alla parte statunitense”.

Mao ha invitato Washington a “gestire le questioni relative a Taiwan con prudenza” e “a non inviare segnali sbagliati” ai sostenitori dell’indipendenza di Taiwan “per evitare ulteriori danni alla Cina, agli Stati Uniti e alla pace e stabilità nello Stretto di Taiwan”. Pechino – ha concluso il portavoce – farà “del suo meglio” per la prospettiva di una “riunificazione pacifica” ma non tollererà “alcuna attività volta a dividere la Cina” riservandosi “la possibilità di prendere tutte le misure necessarie”, ha affermato Mao.

Le parole di Biden

Il presidente Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti difenderebbero Taiwan se la Cina tentasse di invadere l’isola. Durante un’intervista trasmessa nel programma ’60 Minutes’ da CBS News, al presidente è stato chiesto se “le forze armate degli Stati Uniti difenderebbero Taiwan in caso di invasione cinese”, e Biden ha risposto “Sì”. CBS News ha riferito che, dopo l’intervista, la Casa Bianca ha chiarito che la politica degli Stati Uniti non è cambiata. Washington non dice se invierà forze per difendere l’isola.Il ministero degli Esteri di Taiwan ha espresso “sincera gratitudine” per la dichiarazione di Biden.

