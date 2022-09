La polizia schierata nel centro della città

(LaPresse) In mezzo a tensioni crescenti, la polizia antisommossa è stata dispiegata sabato nel centro di Belgrado, dove è in programma la marcia del Pride. La polizia è stata inviata nel centro di Belgrado, bloccando il traffico e le aree intorno al palazzo del Parlamento serbo. Dopo gli sforzi diplomatici dell’Unione Europea con il gabinetto della premier serba Ana Brnabic, lesbica dichiarata, è stato raggiunto un accordo per cui sarà consentito il corteo dell’Europride nella capitale serba, dopo il no del governo.

