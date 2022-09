Lo stop per chiedere al governo di Parigi aumenti salariali e assunzione di più personale

Decine di voli nazionali e internazionali cancellati e tanti disagi in Francia per lo sciopero dei controllori del traffico aereo. Air France ha dichiarato di aver cancellato il 55% dei suoi voli a breve e medio raggio e il 10% dei suoi voli a lungo raggio. Anche altre compagnie che operano in Francia, tra cui Ryanair, Easyjet e Volotea, hanno cancellato i voli. Il principale sindacato francese dei controllori del traffico aereo, il SNCTA, ha indetto lo sciopero di un giorno per chiedere un aumento dei salari in seguito all’impennata dell’inflazione e per chiedere l’assunzione di più personale nei prossimi anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata