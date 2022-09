Foto dall'archivio: AP

Il giovane, Odai Salah, è stato colpito alla testa a Kufur Dan

Un 17enne di origine palestinese è stato ucciso dalle forze israeliane a Kufr Dan in Cisgiordania. Lo hanno riferito funzionari palestinesi. In particolare, stando a quanto riferito dal ministero della Sanità palestinese, il ragazzo, di nome Odai Salah, è stato colpito alla testa, anche se le circostanze esatte dietro la sua morte non sono apparse subito chiare. L’esercito israeliano ha riferito di essere entrato in azione nella città natale di due uomini armati palestinesi che hanno ucciso un ufficiale israeliano ieri, prima di essere a loro volta uccisi dai soldati israeliani. Le truppe si stavano organizzando per demolire le case dei due uomini e stavano effettuando arresti nel villaggio di Kufr Dan, vicino alla città di Jenin, bastione o lotta armata contro Israele. Israele afferma di demolire le case come un modo per scoraggiare future violenze, mentre i critici affermano che si tratta di punizioni collettive.

