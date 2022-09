L'impianto da 7.500 spettatori sarà pronto entro l'anno

(LaPresse) – A Idlib in Siria sono in corso i lavori di ristrutturazione dello stadio di calcio, pesantemente danneggiato dai bombardamenti della guerra tra l’esercito del regime di Assad e le forze anti-governative, che ha devastato il paese. La città nordoccidentale resta una delle roccaforti dei ribelli ma il governo regionale ha messo in atto il rinnovamento dell’impianto che ora è dotato di un terreno in erba sintetica. Lo stadio era stato requisito dal governo e utilizzato per scopi militari ma ora tornerà a essere adibito allo sport. L’apertura ufficiale è attesa entro la fine dell’anno.

