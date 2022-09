(LaPresse) Tutto pronto ad Edimburgo per l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II. Fuori dalla Cattedrale di St. Giles sono centinaia i sudditi pronti ad accogliere il feretro della Sovrana in arrivo dalla residenza reale di Holyroodhouse. Ad accompagnarlo, Carlo e Camilla che saranno in processione dietro il carro funebre. Poi la salma resterà esposta per 24 ore durante le quali chi vorrà potrà andare a porger l’ultimo saluto ad “her majesty”. La zona è completamente transennata e presidiata dalle forze dell’ordine che già dalle prime luci del mattino hanno organizzato il flusso di persone arrivate per presenziare all’evento. “Siamo appena arrivati questa mattina, veniamo da Newcastle. Abbiamo preso un treno alle sei e 20 questa mattina e non posso credere che siamo qui davanti. Ovviamente siamo venuti qui per rendere omaggio a sua maestà la regina”, racconta un’anziana donna. “Rappresentava un mondo. Era proprio come la nonna di tutti. Era una donna adorabile”, le fa eco il marito.

