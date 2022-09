Il presidente turco si è detto d'accordo con il problema espresso

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogansi è detto d’accordo con il problema espresso dal presidente russo Vladimir Putin secondo cui le spedizioni di grano dai porti dall’Ucraina non stanno arrivando nei paesi più bisognosi, come previsto inizialmente. “Putin ha ragione sul fatto che le consegne attraverso il corridoio del grano non vengono effettuate ai paesi poveri, ma principalmente a quelli sviluppati”, ha detto Erdogan durante una conferenza stampa congiunta con il presidente croato Zoran Milanovic a Zagabria, come riporta Trt. “La preoccupazione di Putin è che, a causa delle sanzioni imposte alla Russia, il grano venga inviato agli stessi paesi che hanno imposto le sanzioni contro Mosca. Discuteremo con Putin di questo argomento a Samarcanda”, ha detto Erdogan.

Le spedizioni devono partire anche dalla Russia

“Vogliamo che le spedizioni di grano inizino a partire anche dalla Russia“. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una conferenza stampa congiunta con il presidente croato Zoran Milanovic a Zagabria, come riporta Trt. “Ci aspettiamo che questo avvenga, perché c’è un ritardo. – ha spiegato Erdogan – Le spedizioni dalla Russia consentiranno le consegne di grano ai paesi veramente poveri”.

Il colloquio con Putin

“A Samarcanda discuterò nel dettaglio con il presidente Putin delle spedizioni di grano dalla Russia”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una conferenza stampa congiunta con il presidente croato Zoran Milanovic a Zagabria, come riporta Trt. “Al momento non ci sono spedizioni di grano dalla Russia – ha aggiunto Erdogan-. Il nostro desiderio è che possano iniziare così da poter consegnare il grano ai paesi poveri“.

