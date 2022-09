Secondo quanto riferito dalla tv di Stato siriana, il palazzo di 5 piani sarebbe stato costruito illegalmente

(LaPresse) È di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio ad Aleppo, in Siria. Tra loro 3 sono bambini. Sette edifici vicini sono stati evacuati per paura che anche loro potessero crollare. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, si scava tra le macerie. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato siriana, il palazzo di 5 piani sarebbe stato costruito illegalmente nel quartiere meridionale di Fardous, ad Aleppo. L’intera zona ha subito ingenti danni durante la guerra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata