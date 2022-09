Frane ed edifici crollati: almeno 74 morti e una trentina di dispersi

Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime e dei dispersi per il violento terremoto di magnitudo 6.8 che si è sprigionato lunedì 5 settembre nella provincia del Sichuan, nella Cina sud-occidentale. Finora sono 74 i morti accertati e 26 i dispersi. Il sisma ha causato molte frane e fatto crollare diversi edifici. I soccorsi sono resi complicati dalla conformazione dell’area, perché il terremoto ha colpito una zona montuosa, difficile da raggiungere. Il Sichuan, che si trova ai margini dell’altopiano tibetano, dove si incontrano le placche tettoniche, è spesso colpito da terremoti. Il sisma più mortale degli ultimi anni in Cina è stato quello del 2008, di magnitudo 7.9, che ha causato la morte di quasi 90.000 persone proprio nel Sichuan.

