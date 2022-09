Aggiornato l'elenco delle "persone non gradite" in Russia dopo le sanzioni imposte dagli Usa: in totale sono 25 cittadini statunitensi

Ci sono anche gli attori Sean Penn e Ben Stiller nella ‘lista nera‘ stilata da Mosca relativa alle persone considerate ‘non grate’ in seguito alle sanzioni imposte alla Russia dagli Stati Uniti. Lo ha riferito il Ministero degli Esteri russo. In totale sono 25 i cittadini statunitensi a essere inclusi nella lista, che prevede il divieto di ingresso in Russia “su base permanente”.

Il divieto a entrare in Russia su base permanente arriva “in risposta alle sanzioni personali in continua espansione contro i cittadini russi da parte dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden”, ha spiegato il Ministero degli Esteri russo, aggiungendo che riguarda “un gruppo di 25 persone” che comprende “membri del Congresso degli Stati Uniti, funzionari di alto rango, rappresentanti del mondo degli affari ed esperti, oltre a figure culturali“.

“Le azioni ostili delle autorità statunitensi, che continuano a seguire un corso russofobo, distruggendo i legami bilaterali e intensificando il confronto tra Russia e Stati Uniti, continueranno a ricevere un risoluto rifiuto“, ha affermato ancora il Ministero degli Esteri russo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata