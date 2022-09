Foto d'archivio Ap

A riferirlo l'agenzia Ria Novosti: i residenti locali parlano di "un gran numero di ambulanze" sul luogo

Un’esplosione è avvenuta vicino a Kabul, dove si trova l’edificio dell’ambasciata russa in Afghanistan. Lo ha riferito Ria Novosti, specificando di non aver avuto ancora una conferma ufficiale in merito all’accaduto. I residenti locali hanno detto a Ria Novosti che un gran numero di ambulanze sono state inviate sul luogo dell’esplosione. “L’esplosione è avvenuta davanti all’ambasciata russa. Molte ambulanze sono andate nella zona, potrebbe esserci un gran numero di vittime”, hanno detto i residenti all’agenzia russa.

