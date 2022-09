Invettiva del tycoon in Pennsylvania: "Non resterò in silenzio"

(LaPresse) L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato in campagna elettorale in Pennsylvania nel suo primo discorso pubblico dopo la perquisizione dell’FBI nella sua villa a Mar-a-Lago, in Florida, che ha portato al sequestro di documenti classificati. Il tycoon ha trascorso parte della serata a inveire contro la perquisizione e l’amministrazione di Joe Biden. “L’FBI è diventato un mostro feroce controllato dalla sinistra democratica e dai media, ma io non resterò in silenzio”, ha tuonato l’ex presidente durante un comizio in Pennsylvania. Trump – che è indagato per spionaggio – ha poi definito Joe Biden “un nemico dello Stato”, mentre ha elogiato Vladimir Putin e Xi Jinping. “Ci riprenderemo il Paese”, ha promesso il tycoon agli elettori repubblicani.

