(LaPresse) Lego, celebre per i suoi mattoncini colorati, ha dedicato una costruzione alla Royal family e in particolare al Duca e alla Duchessa di Cambridge, che si trasferiranno insieme ai figli dalla tenuta da Kensington Palace di Londra all’Adelaide Cottage, nel parco della tenuta della regina Windsor. La costruzione è composta da 4.100 mattoncini e ci sono volute 19 ore per costruirla: sarà visibile al pubblico per tutto il mese di settembre a Legoland Windsor.

