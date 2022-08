La macchina su cui viaggiava sola appartiene al padre. Secondo le autorità russe c'era un ordigno esplosivo presente nel veicolo: "Omicidio su commissione"

Daria Dugin, figlia del filosofo ed ideologo Alexander Dugin molto vicino al presidente russo Vladimir Putin, è rimasta uccisa nell’esplosione dell’auto che stava guidando vicino al villaggio di Bolshiye Vyazemy nella regione di Mosca. Lo ha riferito la Tass. L’auto esplosa appartiene a suo padre, ha affermato Andrey Krasnov, il capo del movimento sociale Russian Horizon, alla Tass.

Le autorità russe hanno aperto un’inchiesta sull’esplosione. Lo riferisce Tass citando il Comitato Investigativo della Federazione Russa che considera l’esplosione un omicidio commesso “con particolare crudeltà e in modo pericoloso” . “Le autorità investigative della direzione investigativa principale del comitato investigativo della Russia per la regione di Mosca hanno aperto un procedimento penale sull’omicidio di una ragazza commesso in modo pericoloso”, ha affermato il dipartimento su Telegram . Secondo le autorità l’esplosione sarebbe stata causata da un ordigno esplosivo presente nell’auto in cui è rimasta uccisa Dugina. “Secondo l’indagine, il 20 agosto, intorno alle 21:00 nel distretto urbano di Odintsovo vicino al villaggio di Bolshie Vyazemy, mentre un’auto procedeva a tutta velocità su una strada pubblica, è esploso un ordigno esplosivo, presumibilmente installato in un Toyota Land Cruiser. Conseguentemente l’auto ha preso fuoco e l’autista che stava guidando è morta sul colpo”, conclude il testo.

I filorussi accusano Kiev

Il capo dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha scritto sul suo canale Telegram che la morte di Darya Dugina, figlia dell’ideologo Alexander Dugin vicino al premier russo Vladimir Putin, uccisa nell’esplosione dell’auto che stava guidando, è stata causata dal governo ucraino, come riporta il Guardian. “Vili cattivi! I terroristi del regime ucraino, cercando di eliminare Alexander Dugin, hanno fatto saltare in aria sua figlia… In macchina. Beato ricordo di Darya, è una vera ragazza russa!”, ha scritto Pushilin.

Kiev respinge le accuse: “Non siamo criminali come la Russia”

“L’Ucraina, ovviamente, non ha nulla a che vedere con l’attentato. Perché non siamo uno Stato criminale, come la Federazione Russa. E, ancora di più, non siamo uno Stato terrorista”. Così Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come riporta Ukrainska Pravda, ha respinto le accuse su un possibile coinvoglimento di Kiev nella morte di Darya Dugina, figlia dell’ideologo Aleksandr Dugin vicino al presidente russo Vladimir Putin.

Comitato investigativo Russia: “Omicidio su commissione”

Se la “pista ucraina” per la morte di Darya Dugina, figlia dell’idelogo Alexander Dugin vicino al presidente russo Vladimir Putin, dovesse essere “accertata”, confermerebbe il “terrorsmo di stato di Kiev”. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova su Telegram. “Le forze dell’ordine russe stanno indagando sulla morte di Darya Dugina. Se la traccia ucraina dovesse essere confermata, e tale versione è stata espressa dal capo della Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, e deve essere verificata dalle autorità competenti, allora dobbiamo parlare della politica di terrorismo di stato attuata dal regime di Kiev”, ha scritto Zakharova.

