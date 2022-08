Abdullah Mufaker, capo del ministero per la gestione dei disastri naturali della provincia di Logar, ha affermato che non si sa ancora quanti siano esattamente i morti e i feriti

(LaPresse) Le forti inondazioni dovute alle piogge stagionali nell’Afghanistan orientale durante la notte hanno provocato la morte di almeno nove persone, bestime, spazzato via case e devastato terreni agricoli. Lo hanno riferito un funzionario provinciale e un anziano di uno dei villaggi colpiti. Gil abitanti dei villaggi del distretto di Khushi, nella provincia di Logar, a sud di Kabul, cercano di ripulire le loro case danneggiate dall’alluvione. Abdullah Mufaker, capo del ministero per la gestione dei disastri naturali della provincia di Logar, ha affermato che non si sa ancora quanti siano esattamente i morti e i feriti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata