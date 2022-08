Mentre in alcune zone ci sono frane e inondazioni, in altre non piove da troppo tempo: persi i raccolti

(LaPresse) Mentre una parte della Cina è allagata per le inondazioni, a sud della metropoli industriale di Chongqing la fattoria di Gan Bingdong ha perso metà del suo raccolto di ortaggi a causa della siccità che ha prosciugato il gigantesco fiume Yangtze e fatto appassire i raccolti in tutta la Cina centrale. Dopo che i canali di approvvigionamento si sono prosciugati, si è verificata una perdita e il calore di 41°C ha accelerato l’evaporazione. Le previsioni indicano temperature elevate e assenza di pioggia per almeno altri tre giorni dalle province di Jiangsu e Anhui a nord-ovest di Shanghai, attraverso le province di Chongqing e Sichuan fino a est del Tibet.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata