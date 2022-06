Lungo colloquio nella notte tra i tre leader durante il viaggio

(LaPresse) Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz sono partiti nella notte per Kiev. Il premier italiano, il presidente francese e il Cancelliere tedesco raggiungono la capitale ucraina in treno, seguendo un percorso blindato che da Medyka, cittadina polacca al confine, li sta portando a destinazione. Nella notte i tre hanno avuto un lungo colloquio a bordo del convoglio in vista dell’incontro con Volodymyr Zelensky che dovrebbe avvenire tra poche ore.

