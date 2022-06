Il presidente ucraino annuncia "colloqui importanti, non solo con politici europei"

(LaPresse) “Continuiamo a dire ai nostri partner che l’Ucraina ha bisogno di moderne armi antimissilistiche. Il nostro paese non ha ancora un livello sufficiente. Il ritardo non può essere giustificato. Lo sottolineerò costantemente quando parlerò con i nostri partner. Abbiamo fatto le prime richieste di sistemi antimissilistici molto prima dell’invasione su vasta scala”. Lo ha detto su telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Questa settimana ci saranno molti colloqui importanti e diversi, e non solo con i politici europei che sono in grado di fornire all’Ucraina moderni sistemi antimissilistici”, ha aggiunto.

