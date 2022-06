Parata per la giornata finale delle celebrazioni per i 70 anni di regno di Elisabetta II

(LaPresse) – A Londra si concludono i 4 giorni di celebrazioni per il Giubileo di Platino di Elisabetta II con una parata sul Mall da Trafalgar Square a Buckingham Palace. Sfila la carrozza dell’incoronazione della Regina che non è presente ma appare in un ologramma, seguita da soldati in uniforme, carri allegorici e pupazzi giganti. Sulle tribune la famiglia reale con il principe Carlo e la duchessa Camilla, la principessa Anna, William e Kate con i figli George, Louis e Charlotte. Presenti anche il premier britannico Boris Johnson, il leader laburista Keir Starmer e il sindaco di Londra Sadiq Khan.

