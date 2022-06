Arrivato intanto il via libera al sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia da parte dei 27 paesi membri dell'Ue: tolto dalla lista nea il patriarca della Chiesa ortodossa Kirill, come chiedeva l'Ungheria.

Centesimo giorno di guerra in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky ha riferito che il 20% del territorio del suo Paese è occupato dall’esercito russo e ha accusato Mosca di aver deportato 200mila bambini. Intanto è arrivato intanto il via libera al sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia da parte dei 27 paesi membri dell’Ue: tolto dalla lista nea il patriarca della Chiesa ortodossa Kirill, come chiedeva l’Ungheria. Per il segretario generale della Nato Stoltenberg l’Occidente si deve preparare ad una “guerra di usura” a “lungo termine” Anche l’intelligence Usa sostiene che Putin sia malato di cancro e che ad aprile si sia sottoposto a delle cure. Non solo, secondo quanto scrive il giornale Newsweek, il leader del Cremlino sarebbe anche scampato a un attentato a marzo. Per gli 007 Usa Putin sarebbe sempre piu paranoico, cosa che rende la guerra in Ucraina imprevedibile.

