Il presidente ucraino Zelensky: "Siamo vicini al punto in cui la Russia deporrà le armi".

Il 97esimo giorno di guerra in Ucraina inizia con l’accordo trovato dall’Unione europea sull’embargo, parziale, al petrolio russo. “Il Consiglio europeo concorda sul fatto che il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia riguarderà il greggio, così come i prodotti petroliferi, consegnati dalla Russia negli Stati membri, con un’eccezione temporanea per il greggio consegnato tramite oleodotto”, si legge nelle conclusioni sulle sanzioni adottate dal Consiglio europeo la notte scorsa. “Una decisione storica per paralizzare la macchina da guerra di Putin”, ha commentato l’Alto Rappresentante per gli Affari esteri dell’Ue Josep Borrell in un tweet.

7h54 prima nave cargo partita da porto Mariupol con carico metallo

Partita dal porto di Mariupol la prima nave cargo dopo il blocco di due mesi causato dalla guerra. La nave ha lasciato il porto di Mariupol con un carico di metallo, ha riferito martedì l’ufficio stampa del distretto militare meridionale della Russia, citato da Tass. Si tratta della prima nave ad entrare nel porto dopo la fine dei combattimenti a Mariupol. “La nave ha lasciato il porto”, ha detto l’ufficio stampa. La nave, carica di metallo, è uscita dal porto, scortata dall’artiglieria della Flotta del Mar Nero e dalle motovedette anti-sabotaggio, ha detto l’ufficio stampa, aggiungendo che il carico sarà consegnato a Rostov.

7h44 Ucraina: leader separatista, un terzo Severodonetsk in mano ai russi

Un terzo della città di Severodonetsk è in mano all’esercito russo. Lo afferma alla Tass il capo dell’auto proclamata Repubblica popolare del Lugansk, Leonid Pasechnik. “Possiamo già affermare che un terzo della città è già sotto il nostro controllo”, ha detto Pasechnik all’agenzia di stampa russa. Secondo quanto riferito da Pasechnik, i combattimenti sono attualmente in corso nell’area urbana e l’avanzata procede più lentamente del previsto, “ma – ha spiegato – soprattutto preservare le infrastrutture della città”.

6h02 Ucraina: Orban, accordo raggiunto, Ungheria esente da embargo

“E’ stato raggiunto un accordo. L’Ungheria è esente dall’embargo petrolifero”. Lo scrive in un post su Facebook il premier ungherese Viktor Orban dopo il Consiglio Europeo.

6h00 vertice Ue, impegno per aiutare Kiev a difendersi

“Il Consiglio europeo elogia il coraggio e la determinazione del popolo ucraino e della sua leadership nella lotta per difendere la sovranità, l’integrità territoriale e la libertà del proprio paese. L’Unione europea è ferma nel suo impegno ad aiutare l’Ucraina a esercitare il suo diritto intrinseco all’autodifesa contro l’aggressione russa e a costruire un futuro pacifico, democratico e prospero. A questo proposito, continuerà a lavorare a stretto contatto con i partner internazionali”. E’ quanto si legge nelle conclusioni sull’Ucraina adottate dal Consiglio europeo oggi.

6h00 Ucraina: vertice Ue, Mosca apra a corridoi umanitari e a rientro sfollati

“Il Consiglio europeo condanna risolutamente la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Esorta la Russia a fermare immediatamente i suoi attacchi indiscriminati contro i civili e le infrastrutture civili e a ritirare immediatamente e incondizionatamente tutte le sue truppe e l’equipaggiamento militare dall’intero territorio dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti”. E’ quanto si legge nelle conclusioni sull’Ucraina adottate dal Consiglio europeo oggi. “Le atrocità commesse dalle forze russe e la sofferenza e la distruzione inflitte sono indicibili – si legge ancora nel documento -. Il Consiglio europeo invita la Russia a consentire l’accesso umanitario immediato e il passaggio sicuro di tutti i civili interessati. Il Consiglio europeo si attende il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario, compresa la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Chiede inoltre alla Russia di consentire immediatamente il ritorno in sicurezza degli individui ucraini trasferiti con la forza in Russia”.

