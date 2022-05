Entro la fine dell'anno stop al 90% delle importazioni da Mosca

Fumata bianca al vertice Ue, dove i leader hanno raggiunto un accordo per vietare l’esportazione di petrolio russo nell’Ue. Ad annunciarlo è lo stesso presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Questo copre immediatamente più di 2/3 delle importazioni di petrolio dalla Russia, tagliando un’enorme fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra. Massima pressione sulla Russia per porre fine alla guerra”, scrive Michel in un tweet.

Tonight #EUCO agreed a sixth package of sanctions.

It will allow a ban on oil imports from #Russia.

The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned. pic.twitter.com/uVoVI519v8

— Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022