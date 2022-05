Vitali Klitschko: "E' pericolo per tutti in Europa e nel mondo"

(LaPresse) “Non è un’operazione speciale, non è una guerra. Dopo queste immagini quello che tutti possono dire è genocidio della popolazione ucraina. Bambini, donne, tutte le persone, civili, sono stati uccisi”. Così il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, intervenendo al forum di Davos, facendo riferimento alle foto di Bucha e delle altre città intorno a Kiev. “Questa guerra è un pericolo per tutti. Tutti in Europa e tutti nel mondo” e “noi difendiamo non solo le nostre famiglie, difendiamo tutti voi, e vi difendiamo perché abbiamo gli stessi valori”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata