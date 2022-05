Il presidente ucraino Zelensky: "Possiamo perdere fino a 100 soldati al giorno nell'Est del Paese"

Funzionari del Pentagono e del Dipartimento di Stato americano, secondo quanto riferisce il ‘Washington Post’ sul proprio sito, “hanno discusso potenziali piani per inviare forze speciali a Kiev per proteggere i diplomatici statunitensi presso l’ambasciata ora che le operazioni sono riprese”. Le discussioni, riportate per la prima volta dal Wall Street Journal, riguardano la possibilità di schierare truppe per aiutare a mettere in sicurezza l’ambasciata. Il portavoce del Pentagono John Kirby ha dichiarato al Washington Post che stanno valutando “potenziali requisiti di sicurezza” per l’ambasciata appena riaperta, ma “non è stata presa alcuna decisione”. Kirby ha affermato che ci sono state discussioni preliminari sulla pianificazione, ma che “nessuna proposta specifica è stata discussa ai livelli più alti del dipartimento sul ritorno dei membri dell’esercito americano in Ucraina per quello o per qualsiasi altro scopo”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intanto ha affermato che l’Ucraina potrebbe perdere fino a 100 soldati al giorno che combattono nell’est del Paese. “Tra 50 e 100 soldati potrebbero morire ogni giorno per difendere l’Ucraina nell’est del Paese”, “nell’area più difficile”, ha detto Zelensky in conferenza stampa congiunta con il presidente polacco Andrzej Duda, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

AGGIORNAMENTO

8h31 Morawiecki, bene piano pace Italia ma non sia a ogni costo

Il piano di pace in Ucraina presentato dall’Italia? La pace è il nostro obiettivo comune, ma non può essere una pace ad ogni costo. Non possiamo accettare un dialogo che può essere sfruttato da Putin, un dialogo sopra le teste degli ucraini. Questo Paese sta versando sangue per la nostra libertà e la nostra sicurezza. Dobbiamo all’Ucraina la nostra lealtà!”. Lo ha detto il premier polacco Mateusz Morawiecki in un’intervista a Repubblica. “Ma poi, vi prego di citarmi almeno un successo a cui hanno portato i colloqui con Vladimir Putin. Molti politici ci hanno provato e l’epilogo è sempre stato lo stesso: umiliazione. Alcuni politici occidentali pensano ancora che la Russia alla fine si fermerà, che Putin si ammorbidirà. Ho un consiglio: non fatevi illusioni. Putin non si fermerà, così come Hitler non si è fermato in Austria, Cecoslovacchia e Polonia. Questa volta possiamo essere più saggi prima che la Russia incendi tutta l’Europa”, ha aggiunto.

Informazioni

Data 23-05-2022 08:31:36

8h26 Kiev, 232 bambini uccisi da inizio conflitto

Sono 232 i bambini uccisi in Ucraina dall’inizio del conflitto. Lo riporta l’ufficio del procuratore generale di Kiev. A questi si aggiungono 431 feriti. Il maggior numero di decessi si registra nella regione di Donetsk (145) seguita da quella di Kiev (116)

8h15 Kiev, russi hanno perso oltre 29mila uomini da inizio conflitto

I russi hanno perso circa 29.200 soldati dall’inizio del conflitto in Ucraina. Lo riportano le forze armate di Kiev nel loro bollettino quotidiano. A questo si aggiungono, tra le altre cose, 1293 carri armati, 604 sistemi di artiglieria, 204 aerei, 170 elicotteri e 13 navi.

6h30 Blair, conflitto dovrà finire senza che Putin ottenga vantaggi

“Non bisogna umiliare Putin? Ma non lo abbiamo mai fatto. Da premier ho curato questo rapporto da vicino. Con gli altri leader occidentali abbiamo fatto di tutto per includerlo. La nostra unica preoccupazione oggi dovrebbe essere quella di arrivare alla fine del conflitto con il consenso del popolo ucraino, senza che la Russia ottenga dei vantaggi da questa aggressione”. Lo afferma l’ex premier britannico, Tony Blair, intervistato dal ‘Corriere della Sera’. “L’impatto allargato di questo conflitto è enorme. Occorre fermarlo”, aggiunge in riferimento alle ripercussioni della guerra anche in Africa visto che molti paesi “dipendono dalle importazioni di grano, soprattutto da Russia e Ucraina. Ora Mosca non sta esportando e sta pure impedendo all’Ucraina di farlo, bloccando le sue rotte marittime”.

6h12 Kishida, aggressione Russia mina fondamenta ordine globale

“L’aggressione della Russia contro l’Ucraina mina le fondamenta dell’ordine globale”. Lo ha detto il primo ministro giapponese Fumio Kishida al presidente americano Joe Biden durante l’incontro a Tokyo. “Non possiamo in alcun modo permettere che tali tentativi cambino lo status quo con la forza ovunque nel mondo”, le parole del premier giapponese riportate dal ‘New York Times’.

6h03 Onu: con guerra in Ucraina superati 100 mln sfollati nel mondo

Il numero di persone costrette a fuggire dai conflitti, dalla violenza, dalle violazioni dei diritti umani e dalle persecuzioni ha ormai superato per la prima volta il traguardo sconcertante di 100 milioni di persone, sostenuto dalla guerra in Ucraina e da altri conflitti mortali”. E’ quanto riferisce l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati (Unhcr). “La cifra di 100 milioni fa riflettere e preoccupare in egual misura. È un record che non avrebbe mai dovuto essere stabilito – le parole dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi -. Questo deve servire come un campanello d’allarme per risolvere e prevenire i conflitti distruttivi, porre fine alla persecuzione e affrontare le cause sottostanti che costringono le persone innocenti a fuggire dalle loro case”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata