Sui social: "Votate per la Kalush Orchestra nella finale"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky invita a votare per la Kalush Orchestra, la band in gara questa sera all’Eurovision Song Contest. La finale dell’edizione 2022 vede la band ucraina tra i favoriti per la vittoria. “Europa, votate per la Kalush Orchestra, slava Ukraina!” dichiara Zelensky nel video diffuso sui social.

