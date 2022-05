Il ministro degli Esteri cipriota, Ioannis Kasoulides, ha espresso mercoledì a Marrakech il sostegno del suo Paese al piano di autonomia nel Sahara come soluzione di compromesso per la risoluzione della controversia.

Questa posizione è stata espressa da Kasoulides durante un briefing stampa congiunto con il ministro degli Affari esteri, della Cooperazione africana e dei Marocchini all’estero, Nasser Bourita, a margine della riunione ministeriale della Coalizione globale contro Daech.

Il capo della diplomazia cipriota ha sottolineato il sostegno del suo Paese al principio del rispetto dell’integrità territoriale degli Stati e alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, respingendo fermamente tutti i tentativi di separatismo di cui il Marocco, ma anche Cipro, sono vittime.

Da parte sua, Bourita ha accolto con favore la posizione di sostegno della Repubblica di Cipro a favore dell’integrità territoriale del Regno e di una soluzione di compromesso basata sul piano di autonomia, sottolineando che questa posizione apre nuove e forti prospettive nelle relazioni bilaterali.

“Oggi lavoreremo insieme per stabilire una tabella di marcia per la cooperazione bilaterale in tutti i campi”, ha dichiarato.

Bourita ha affermato che questa posizione di Cipro rafforza una chiara dinamica a livello europeo e internazionale a favore della soluzione proposta dal Regno del Marocco, che è una soluzione basata sul compromesso nel quadro di un’autonomia che rispetta la sovranità del Marocco e la sua integrità territoriale.

