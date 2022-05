Kiev: "Offensiva russa si concentra su Slobozhansky e Donetsk". Guterres: "Sconvolto dall'attacco russo sulla scuola"

Il 75esimo giorno di guerra in Ucraina coincide con l’appuntamento con la grande parata militare annunciata da Mosca per festeggiare l’anniversario della vittoria russa sul nazismo nella Seconda Guerra mondiale. Sulla Piazza Rossa sfilano soldati e mezzi militari, ma non gli aerei. “Vinceremo come contro i nazisti”, ribadisce nel suo atteso discorso il presidente Putin che accusa la Nato di minacciare i confini russi. Il capo del Cremlino ringrazia poi le truppe: “Combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria”.

9h27 Zelensky, non permetteremo a nessuno di appropriarsi di vittoria sul nazismo

“Siamo orgogliosi dei nostri antenati che, insieme ad altre nazioni della coalizione anti-hitleriana, hanno sconfitto il nazismo. Non permetteremo a nessuno di annettere questa vittoria, non permetteremo che se ne appropri”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio citato da Interfax Ucraina. “Il nostro nemico sognava che ci rifiutassimo di celebrare il 9 maggio e la vittoria sul nazismo, in modo che la parola ‘denazificazione’ avesse una possibilità”, ha detto Zelensky, “questa non è una guerra di due eserciti, questa è una guerra di due visioni del mondo. Siamo persone libere che vanno per la propria strada. Non daremo a nessuno un pezzo della nostra terra. Oggi celebriamo la vittoria sul nazismo e non daremo a nessuno un pezzo della nostra storia”.

9h18 Putin, Paesi Nato non hanno voluto ascoltarci

“Nel dicembre dello scorso anno abbiamo proposto di concludere un accordo sulle garanzie di sicurezza. La Russia ha invitato l’Occidente a un dialogo onesto, a cercare soluzioni ragionevoli e di compromesso, a tener conto dei reciproci interessi. Tutto invano. I paesi della Nato non volevano ascoltarci, il che significa che in realtà avevano piani completamente diversi. E l’abbiamo visto”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nel corso del suo intervento alla parata per la Giornata della Vittoria sulla Piazza Rossa.

9h12 Iniziata sulla Piazza Rossa parata Giorno della Vittoria

E’ iniziata sulla Piazza Rossa la parata per il Giorno della Vittoria alla presenza del presidente Vladimir Putin. Lo riportano le agenzie russe. Mosca celebra il 77esimo anniversario della vittoria di Mosca nella Seconda guerra mondiale.

8h41 Zelensky, presto ci saranno due giornate della vittoria

“Stiamo lottando per la libertà dei nostri figli e quindi vinceremo. Non dimenticheremo mai cosa fecero i nostri antenati durante la seconda guerra mondiale, che uccise più di otto milioni di ucraini. Molto presto ci saranno due giornate della vittoria in Ucraina mentre qualcuno non ne avrà nessuna e Khreshchatyk vedrà la parata della vittoria, la vittoria dell’Ucraina”. Lo ha scritto su telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione del 9 maggio.

8h29 Kiev, offensiva russa si concentra su Slobozhansky e Donetsk

L’offensiva russa si concentra su Slobozhansky e Donetsk. Lo riporta lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev. Lo rende noto Ukrinform. Allo stesso tempo, c’è un’alta probabilità di attacchi missilistici in tutta l’Ucraina viene spiegato ancora.

8h21 Kiev, 226 bambini uccisi dall’inizio del conflitto

Sono 226 i bambini morti in Ucraina dall’inizio del conflitto mentre 415 sono rimasti feriti. Sono gli ultimi dati forniti da Kiev riportati da Ukrinform.

8h10 Kiev, Mosca schiera 6 navi e 2 sottomarini nel Mar Nero

La Russia ha schierato 6 navi, con oltre 50 missili da crociera e 2 sottomarini vicino alle coste ucraine nel Mar Nero. Lo riporta il Kyiv Independent.

6h25 Zelensky, dimostrato che siamo già parte integrante Europa unita

“L’Ucraina ha dimostrato che siamo già parte integrante del mondo libero e di un’Europa unita. Questo è un evidente contrasto con la solitudine di Mosca nel male e nell’odio che tutti vedranno”. Così, in un video, come riporta l’agenzia Ukrinform, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi in un discorso video, in occasione della Giornata dell’Europa. Ieri le delegazioni ucraina e canadese hanno tenuto colloqui bilaterali.

6h10 governatore regione Kiev, distrutte 4.000 case

Le truppe russe hanno distrutto 4.000 case nella regione di Kiev dall’inizio della guerra. Il governatore della Regione di Kiev Oleksandr Pavliuk ha dichiarato, secondo quanto riportato da Kyiv Independent, che finora la distruzione è stata registrata in 46 comunità su 69, ovvero il 66,7% della regione.

6h03 Giappone eliminerà gradualmente import petrolio russo

Il Giappone eliminerà gradualmente le importazioni di petrolio dalla Russia, pur mantenendo i suoi interessi in progetti di petrolio e gas nell’Estremo Oriente russo. Lo ha affermato il primo ministro Fumio Kishida, secondo quanto riporta l’agenzia Kyodo News. La nazione asiatica bilancia la necessità di alleviare le pressioni sul costo della vita riducendo la sua dipendenza dalla Russia in risposta alla sua guerra in Ucraina. Le osservazioni di Kishida ai giornalisti sono state fatte dopo aver detto alla riunione dl G7 che il Giappone vieterà le importazioni di petrolio russo “in linea di principio”, come parte delle sanzioni aggiuntive imposte a Mosca per la sua guerra che dura da febbraio.

6h04 Gb, nuove sanzioni per Russia e Bielorussia

Il Regno Unito ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro Russia e Bielorussia in risposta all’invasione dell’Ucraina, mirando a 1,7 miliardi di sterline di scambi. Lo riporta la Bbc. Il Dipartimento per il commercio internazionale ha affermato che nuove tariffe di importazione si applicheranno su beni tra cui platino e che colpiranno la “capacità” della Russia di finanziare la guerra. I divieti di esportazione riguarderanno prodotti chimici, plastica, gomma e macchinari. Porta il valore dei prodotti soggetti alle sanzioni britanniche a oltre 4 miliardi di sterline. Le nuove tariffe di importazione copriranno 1,4 miliardi di sterline di merci, mentre i divieti di esportazione pianificati hanno lo scopo di incidere sui prodotti per un valore superiore a 250 milioni di sterline nei settori dell’economia russa più dipendenti dalle merci del Regno Unito.

6h00 Guterres sconvolto dall’attacco russo sulla scuola

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è sconvolto dall’attacco della Russia del 7 maggio che ha colpito una scuola a Bilohorivka, in Ucraina, dove molte persone avrebbero cercato riparo dai combattimenti in corso. Lo riferisce il portavoce del segretario generale Stéphane Dujarric. Questo attacco – si sottolinea – ricorda che in questa guerra, come in tanti altri conflitti, sono i civili a pagare il prezzo più alto. Il Segretario generale ribadisce che i civili e le infrastrutture civili devono essere sempre risparmiati in tempo di guerra. Questa guerra deve finire e la pace deve essere stabilita in linea con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, ha riferito il portavoce Dujarric.

