Il segretario di Stato Usa: "Gli obiettivi di Mosca stanno fallendo"

La Pasqua ortodossa non ha fermato i combattimenti in Ucraina. Intanto visita notturna a Kiev del segretario di stato americano Antony Blinken e del capo del Pentagono Austin. “L’amicizia e la partnership tra i nostri paesi sono piu’ forti che mai”, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Gli Usa pronti a sbloccare altri aiuti militari per l’Ucraina per 700milioni di dollari, entro la settimana torneranno i diplomatici americani nel Paese. Kiev critica la missione del segretario generale Onu Guterres a Mosca: “Non è autorizzato a parlare per conto nostro con Putin”, dicono dallo staff di Zelensky. Prima di fare tappa in Russia Guterres sarà oggi ad Ankara.

09h39 Ucraina: Austin, vogliamo indebolire Russia per evitare altre guerre

“Vogliamo vedere l’Ucraina rimanere un paese sovrano, un paese democratico in grado di proteggere il suo territorio sovrano, e vogliamo vedere la Russia indebolita al punto in cui non potrà fare cose come invadere l’Ucraina“. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin parlando dopo la visita a Kiev con il segretario di Stato Usa Antony Blinken.

9h40 Russia attacca cinque stazioni ferroviarie

Le forze russe hanno attaccato cinque stazioni ferroviarie, nell’Ucraina centrale. Secondo il capo dell’Ukrzaliznytsia, le ferrovie ucraine, Oleksandr Kamyshin ci sarebbero persone ferite.

09h13 Attacco a Kremenchuk , danneggiati diversi edifici: almeno un morto

Almeno una persona sarebbe morta nel bombardamento russo di Kremenchuk, come riferito dal Jyiv Indipendent. Il governatore dell’Oblast di Poltava, Dmytro Lunin,

ha spiegato che nove missili sono stati lanciati su Kremenchuk la notte tra il 24 e il 25 aprile; diversi edifici sono stati gravemente danneggiati.

08h47 Ucraina: Blinken, obiettivi di Mosca stanno fallendo

Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha affermato che la Russia sta fallendo nei suoi obiettivi di guerra e che l’Ucraina sta avendo successo. Dopo le riunioni di domenica a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insieme al segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin, Blinken ha parlato ai giornalisti in Polonia. Il segretario ha affermato che riguardo agli obiettivi di guerra “la Russia sta fallendo”, con il ritiro delle sue truppe da Kiev e dal nord dell’Ucraina. Nel filmato dell’incontro rilasciato dalla presidenza Ucraina, Blinken ha elogiato il coraggio, la leadership e il successo straordinari che ha avuto l’Ucraina “nel respingere questa orribile aggressione russa”. “Ci siamo abituati a vederti in video in tutto il mondo, ma è bello vederti di persona”, ha detto Blinken sorridendo.

08h42 Intelligence Gb, per Russia scarsi progressi in Donbass e nessuna svolta

L’intelligence britannica, nel suo ultimo rapporto sull’andamento della guerra in Ucraina, ha riferito che la Russia ha “fatto progressi minori in alcune aree da quando ha spostato il suo obiettivo sull’occupazione completa del Donbass” e che “non ha ancora raggiunto una svolta significativa”. Lo ha reso noto il ministero della Difesa britannico.

07h44 Usa annunciano 700mln dollari di aiuti militari, anche per alleati

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il capo del Pentagono Lloyd Austin hanno riferito al presidente dell’Ucraina, Volodomyr Zelensky, durante la loro visita a Kiev, che gli Stati Uniti forniranno un finanziamento militare da 713 milioni di dollari all’Ucraina e ad altri 15 Paesi alleati e partner. A Kiev sono destinati circa 322 milioni di dollari. Il resto sarà diviso tra i membri della Nato e le altre nazioni che hanno fornito all’Ucraina assistenza militare da quando è iniziata la guerra con la Russia. I nuovi aiuti sono diversi dai precedenti in quanto non consistono in una donazione di armi ma sono fondi che i paesi possono utilizzare per acquistare forniture di cui potrebbero aver bisogno. I nuovi finanziamenti, insieme a 165 milioni di dollari di munizioni, portano la quantità totale di assistenza militare data dagli Usa all’Ucraina a 3,7 miliardi di dollari dall’inizio dell’invasione russa.

07h35 Ucraina: Blinken, diplomatici Usa ritorneranno in settimana

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken da Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha annunciato che in settimana i diplomatici statunitensi, che si sono trasferiti temporaneamente in Polonia, torneranno a Leopoli, con visite di un giorno. Al momento l’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev resta chiusa ma Washington ha accelerato la revisione delle condizioni di sicurezza nella capitale e il Dipartimento di Stato riaprirà l’Ambasciata lì non appena la situazione lo consentirà, hanno precisato i funzionari statunitensi.

06h40 A fuoco deposito di carburante in Russia al confine con l’Ucraina

Fiamme in un deposito di stoccaggio di carburanti a Bryansk, cittadina la confine tra Ucraina e Russia, come riporta il Kyivindipendent

