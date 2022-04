Così Zelensky in un videomessaggio diffuso sui social nella notte

(LaPresse) In un videomesasggio pubblicato nella notte, il presidente Zelensky ha spiegato che “la Russia ha rifiutato la proposta di una tregua per la Pasqua”. “Questo dimostra molto bene come i leader di questo Stato trattano davvero la fede cristiana”, ha aggiunto , “ma manteniamo la fiducia, la speranza nella pace”. Il presidente ucraino Zelensky ha poi affermato che la Russia sta preparando uno “pseudo-referendum” nelle parti occupate degli oblast di Kherson e Mykolaiv per poi proclamarle “repubbliche”, come accaduto – ha detto – nella zona del Donbass occupata dalla Russia nel 2014. Il presidente ha quindi chiesto ai residenti delle zone occupate di non fornire i propri dati personali.

