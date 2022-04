Lo ha detto il presidente francese al canale tv France 5

(LaPresse) “Se andrò a Kiev, dovrà essere per fare la differenza”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al canale tv France 5. “Tornerò a Kiev, ma per apportare qualcosa di utile. Per dimostrare semplicemente il mio supporto non ho bisogno di recarmi lì” ha aggiunto Macron riferendo anche di aver parlato una quarantina di volte con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dall’inizio della guerra con la Russia. No Archivio

