È la preghiera di Papa Francesco durante la Via Crucis del venerdì santo al Colosseo a Roma

(LaPresse) “Signore, converti al tuo cuore i nostri cuori ribelli, perché impariamo a seguire progetti di pace; porta gli avversari a stringersi la mano, perché gustino il perdono reciproco; disarma la mano alzata del fratello contro il fratello, perché dove c’è l’odio fiorisca la concordia. Fa’ che non ci comportiamo da nemici della croce di Cristo, per partecipare alla gloria della sua risurrezione”. È la preghiera di Papa Francesco durante la Via Crucis del venerdì santo al Colosseo a Roma.

